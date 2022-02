Ceny ropy naftowej mogą wyrównać rekord z 2008 roku. Dla kierowców ta prognoza to wyrok

Zapowiedź Rosji dotycząca wycofywania wojsk chwilowo poprawiła nastroje na rynkach finansowych , ale nadzieje kierowców na silniejsze spadki cen ropy naftowej na giełdach dość szybko zostały zweryfikowane . Po tym, jak we wtorek baryłka surowca staniała o około 4 dolary, w ostatnich kilkunastu godzinach zdrożała o 3 dolary.

Na giełdzie w Londynie ropa naftowa wyceniana jest obecnie na 95,5 dolara i znowu wracają dyskusje na temat tego, kiedy pęknie w końcu granica okrągłych 100 dolarów za baryłkę. Ostatni raz z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w latach 2011-2014.

Dla kierowców to oznacza kolejne podwyżki cen paliw , które powoli będą wymazywać pozytywny efekt rządowej obniżki VAT. Dzięki niej litr benzyny staniał 1 lutego z 5,90 w okolice 5,20 zł . Minęły dwa tygodnie i już jest drożej o kilkanaście groszy.

Nawet 150 dolarów za baryłkę

Co więcej, amerykański serwis cytuje znanego analityka rynku surowcowego i szefa JTD Energy Services Johna Driscolla, który nie wyklucza podwyżek aż do 150 dolarów. Oznaczałoby to wyrównanie rekordu z 2008 roku.