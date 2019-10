Develia ma przedwstępne umowy sprzedaży Wola Center za 101,9 mln euro

"Proces negocjacji z należącą do Hines spółką Gisla rozpoczęliśmy w lipcu 2019. Od podpisania listu intencyjnego do sporządzenia umów przedwstępnych przebiega wyjątkowo sprawnie i profesjonalnie. Chciałbym podkreślić zaangażowanie naszych partnerów, którzy brali udział również przy sprzedaży Silesia Star i Retro Office House" - dodał dyrektor zarządzający obiektami komercyjnymi w Develii Piotr Pirogowicz.

Oprócz Wola Center portfolio nieruchomości biurowych Develii tworzą obecnie zlokalizowane we Wrocławiu Sky Tower i Arkady Wrocławskie oraz oddana do użytku w tym roku warszawska Wola Retro.

"Aktualnie koncentrujemy się na finalizacji wynajmu naszego najnowszego obiektu - Wola Retro, przygotowaniu do realizacji projektu przy ul. Kolejowej we Wrocławiu oraz akwizycji ciekawych gruntów pod kolejne inwestycje. W najbliższym czasie skupimy się również na dalszym rozwoju naszych obiektów multifunkcyjnych zlokalizowanych we Wrocławiu. Pracujemy nad zwiększeniem atrakcyjności Sky Tower jako miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów. Chcemy to osiągnąć, wzmacniając część gastronomiczną, rozrywkową oraz tworząc dodatkową przestrzeń pracy dla mikro firm. Ważnym zadaniem jest dla nas także utrzymanie aktualnego trendu - rosnącej atrakcyjności Arkad Wrocławskich" - wskazał Wróbel.