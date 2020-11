Develia miała 14,22 mln zł zysku netto, 26,39 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

"Po wymagającym ze względu na pandemię pierwszym półroczu, w III kw. br. nastąpiła stabilizacja sytuacji na rynku nieruchomości. Po słabszym II kw. sytuacja sprzedażowa poprawiła się zauważalnie w III kw. Klienci, którzy ze względu na pandemię odkładali zakup w czasie, wrócili do biur sprzedaży i chętniej podejmowali decyzje zakupowe. Jednak sytuacja na rynku jest dynamiczna, a rosnąca liczba zachorowań nie pozostanie bez wpływu na nastroje konsumenckie. Mimo to, ze względu na dużą liczbę rezerwacji na koniec III kwartału i nowe inwestycje, które wprowadziliśmy do sprzedaży, liczymy na dobrą końcówkę roku. Okres pandemii jest bardzo wymagający również dla segmentu komercyjnego, jednak podejmujemy aktywne działania i dostosowujemy obiekty oraz ofertę do nowej rzeczywistości. Dzięki temu w III kw. obserwowaliśmy poprawę także w tej części działalności" - powiedział prezes Paweł Ruszczak, cytowany w osobnym komunikacie.