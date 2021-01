Develia sprzedała 1 361 lokali, przekazała 1 153 w 2020 r.

"Końcówka roku była nieco lepsza od naszych oczekiwań. Po słabszym I półroczu, odnotowaliśmy stopniowy wzrost sprzedaży w kolejnych dwóch kwartałach, a w samym grudniu sprzedaliśmy 275 lokali. Dzięki temu wynik w IV kwartale był porównywalny do sprzedaży w IV kwartale 2019 r., co oznacza stabilizację w porównaniu do negatywnego trendu z poprzednich kwartałów r/r. Na wynik tego kwartału wpływ miała finalizacja znaczącej części umów rezerwacyjnych, które dotyczyły przede wszystkim osiedli Centralna Park w Krakowie oraz Ceglana Park w Katowicach. Kolejnym czynnikiem wpływającym na nasze dokonania było wprowadzenie do sprzedaży nowych inwestycji. W ostatnich miesiącach poszerzyliśmy ofertę o kolejne etapy projektów Osiedle Latarników w Gdańsku, Przy Mogilskiej i Słoneczne Miasteczko w Krakowie. Ponadto wprowadziliśmy do sprzedaży nową inwestycję Prestovia House w Warszawie, która spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród klientów" - skomentował prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.