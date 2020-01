Develia sprzedała biurowiec Wola Center za ok. 435 mln zł

"Sprzedaż biurowca Wola Center jest konsekwencją naszej strategii w segmencie komercyjnym polegającej na budowaniu, komercjalizowaniu i sprzedaży inwestycji. Do końca roku planujemy zbycie jeszcze jednego budynku - Wola Retro. Zakładamy rozpoczynanie przynajmniej jednej inwestycji komercyjnej rocznie. W 2020 r. będzie to projekt Kolejowa we Wrocławiu, który obecnie jest na etapie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych" - powiedział p.o. prezesa Develii Michał Hulbój, cytowany w komunikacie.