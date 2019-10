Diners Club: 55% MŚP ocenia swą kondycję finansową jako dobrą lub bardzo dobrą

Samoocena kondycji finansowej zależy głównie od wielkości firmy. Najgorzej jest w przedsiębiorstwach mikro, zatrudniających do 9 pracowników. 15% z nich określa swoją kondycję jako złą lub bardzo złą, w przypadku 35% jest ona stabilna (ani dobra, ani zła). 46% ankietowanych uważa swoją sytuacją za dobrą, a 5% za bardzo dobrą. Na przeciwnym biegunie są firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 pracowników. 75% z nich ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą. Stabilnie jest u 17% ankietowanych, a u 8% jest ona zła lub bardzo zła, wskazano także.

"Prognozy na najbliższy rok mogą niepokoić. Co czwarta firma uważa, że jej sytuacja się pogorszy. Jest to najgorszy wynik od pięciu lat. Natomiast w porównaniu do 2017 r. takich firm przybyło aż o 20 pkt proc. Z drugiej strony, ubyło przedsiębiorstw, które liczą na poprawę. Na przełomie trzech lat mamy spadek aż o 15 pkt proc." - dodała Masztakowska.

"Gorsze przewidywania mogą wynikać z wielu czynników. Zatory płatnicze, trudności z pozyskaniem pracowników, niepewna sytuacja prawna, m.in. dotycząca płacy minimalnej. To wszystko może wpływać niepokojąco na firmy z sektora MŚP, zwłaszcza na te najmniejsze. Ważne jest to, że firmy mają świadomość nowych wyzwań, bo to pokazuje, że będą się do takiej sytuacji przygotowywać" - podsumowała Masztakowska.