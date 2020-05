Dla wzrostów WIG20 potrzebne jest odbicie indeksu WIG-Banki

Nie uda się tego bez dobrej kondycji banków. Inwestorzy wyjątkowo mocno przecenili ich akcje, nie tylko w Polsce, ale również na innych rynkach. Kondycję tego sektora ocenia się równie słabo, jak po kryzysie finansowym sprzed dekady, przez co ich akcje na tle innych branż są przeceniane najbardziej. Indeks WIG-Banki nie potrafi odbić się od dna. Jednak polski sektor bankowy zawsze należał do stabilnych kapitałowo, a działalność polskich banków nie należała do bardzo ryzykownych na tle banków światowych. Dodatkowo kryzys, powodując zablokowanie gospodarki, opóźni o wiele miesięcy sprawy sądowe frankowiczów. To są pozytywne informacje dla polskiego sektora bankowego.