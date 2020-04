DNB Bank Polska: Zatory płatnicze najbardziej dotkną sektor detal. i automotive

Firmy odzieżowe, które swoje produkty sprzedają w 75% poprzez sklepy w centrach handlowych, zostały zmuszone do całkowitego przeniesienia swojej działalności do e-commerce i ponoszą koszty stałe związane z wynagrodzeniami pracowników czy też zapłatą za wynajmowaną powierzchnię, podał bank.

"Niestety, pogłębiająca się sytuacja epidemiologiczna będzie nakręcała 'spiralę' zadłużeń przedsiębiorstw obniżając ich zdolność do terminowego rozliczenia transakcji, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do problemów finansowych firm i ograniczenia zdolności części z nich do konkurencyjnego funkcjonowania na rynku, a nawet upadłości" - podsumowano w materiale.