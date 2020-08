forex 47 minut temu

Dobre nastroje i słaby dolar wspierają złotego

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Złoty we wtorek umacnia się do koszyka głównych walut. Wspierają go dobre nastroje na rynkach światowych, i co się z tym wiąże, rosnący apetyt na ryzyko. Pomaga również ponowne osłabienie amerykańskiego dolara, po dwóch dniach jego korekcyjnego umocnienia.