Dolar najtańszy od 2 lat, PMI może zahamować umocnienie złotego

We wtorek rano dolar potaniał do 3,6585 zł, co jest najniższym jego kursem od września 2018 roku. Inwestorzy pozbywają się dolara w reakcji na zasygnalizowaną w ubiegłym tygodniu zmianę podejścia amerykańskiej Rezerwy Federalnej do celu inflacyjnego, co możne oznaczać znacznie dłuższy niż dotychczas zakładano, okres rekordowo niskich stóp procentowych w USA.