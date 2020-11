Dom Dev. rozpoczął sprzedaż 194 mieszkań w inwestycji Chociebuska11 we Wrocławiu

Chociebuska 11 to trzy dziesięcio- i jedenastopiętrowe budynki o łącznej liczbie 194 mieszkań z metrażami od 29 do 90 m2 i od 1 do 4 pokoi. Wszystkie lokale posiadać będą balkony lub loggie, a na ostatnich piętrach tarasy. W każdym z mieszkań zlokalizowanych na parterze zaplanowano przydomowe ogródki. Do dyspozycji mieszkańców będą m.in: komórki lokatorskie, dwupoziomowy garaż podziemny, rowerownia, wózkownia, a także elementy małej architektury - ławki, stojaki na rowery itp., podano także.