Dom Development miał 38,54 mln zł zysku netto, 49,72 mln zł zysku EBIT w I kw.

"Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. w I kwartale 2020 zgodnie z planem, dzięki terminowej realizacji projektów, przekazała 549 lokali, co przełożyło się na przychody na poziomie 314,1 mln zł i zysk netto wynoszący 38,5 mln zł. Grupa utrzymała w I kwartale wysoką marżę brutto sięgającą 29,5%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Pierwsze dwa miesiące tego roku były udane, utrzymywał się silny popyt, ceny lokali rosły, a zakupom nieruchomości sprzyjała dobra sytuacja makroekonomiczna. W marcu ze względu na doniesienia dotyczące COVID-19, a następnie wprowadzone ograniczenia widoczny był mniejszy ruch w biurach sprzedaży. Niepewność związana z epidemią wydłuża proces decyzyjny klientów przy zakupie mieszkania. Jednocześnie banki zaostrzyły wymagania kredytowe, w tym wymagany poziom wkładu własnego. Widoczne są także zaburzenia procesów administracyjnych spowodowane epidemią. Szybko dostosowaliśmy się do nowych warunków, utrzymując ciągłość działania w każdym obszarze, w tym terminowo realizując budowy i przekazania. W ramach zarządzania ryzykiem czasowo wstrzymaliśmy rozpoczęcie realizacji części projektów gotowych do startu i obserwujemy czynniki, które dotychczas wspierały popyt na mieszkania, takie jak kondycja rynku pracy, stopy procentowe oraz dostępność kredytów. Zdecydowaliśmy także o zawieszeniu pierwotnej rekomendacji

dotyczącej wypłaty dywidendy, by móc podjąć decyzję w tym zakresie w oparciu o pełniejsze zrozumienie wpływu epidemii COVID-19 na polską gospodarkę i rynek mieszkaniowy" - skomentował prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.