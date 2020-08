Dom Development miał 79,13 mln zł zysku netto, 104,19 mln zł zysku EBIT w II kw.

"W I połowie 2020 roku grupa rozpoznała przychody ze sprzedaży na poziomie 772 161 tys. zł, zbliżonym do wyniku I półrocza 2019 roku. Dzięki istotnemu wzrostowi średniej wartości transakcji, grupa utrzymała poziom przychodów ze sprzedaży mimo rozpoznania w wynikach o 25% mniejszego wolumenu przekazanych lokali (1 241 lokali wobec 1 655 rok wcześniej)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wzrost cen lokali rozpoznanych w przychodach miał pozytywny wpływ także na poziom zysku brutto ze sprzedaży. Wyższa dynamika zysku brutto w porównaniu do przychodów ze sprzedaży oznacza wzrost marży brutto ze sprzedaży z poziomu 29,3% do 31,0%. Jest to bardzo dobry wynik, osiągnięty przede wszystkim dzięki wzrostowi cen sprzedaży, podano także.