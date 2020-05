Dom Development rozpoczął przekazywanie lokali w inwest. Marina Mokotów i Wilno

Przekazywany aktualnie etap inwestycji Marina Mokotów to dwa 6- i 7-piętrowe budynki, w których powstało łącznie 215 apartamentów i 7 lokali usługowych. W ofercie pozostało ok. 30 gotowych apartamentów, w tym część z bezpośrednim widokiem na park. Druga inwestycja, na której rozpoczęto wydawanie kluczy to kolejny fragment znanego, wieloetapowego osiedla Wilno. Przekazywane lokale znajdują się w czterech 3-piętrowych budynkach, w których powstały łącznie 162 mieszkania w segmencie popularnym, wskazano również.