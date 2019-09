Drutex miał ponad 440 mln zł przychodów w I poł., liczy na ponad 1 mld zł w 2019

"Wyniki sprzedaży osiągnięte w pierwszej połowie tego roku oceniamy jako bardzo dobre. 10% wzrost wielkości sprzedaży względem analogicznego okresu poprzedniego roku bardzo nas cieszy. Wyniki finansowe potwierdzają jednocześnie, że rozwijamy się we właściwym kierunku, podejmujemy trafne decyzje biznesowe, a nasza szeroka oferta jest świetnie dopasowana do potrzeb i oczekiwań klientów na całym świecie. Cały czas inwestujemy w zwiększenie mocy produkcyjnych, bo na dzień dzisiejszy to nasze jedyne ograniczenie. Automatyzujemy i optymalizujemy procesy produkcyjne, wyposażamy hale produkcyjne w innowacyjne maszyny i urządzenia, tworzymy własne systemy informatyczne mające na celu usprawnienie produkcji. Niedługo uruchomimy nową halę produkcyjną, której koszt wraz z wyposażeniem wynosi ok. 40 mln zł" - powiedział prezes Drutex Leszek Gierszewski, cytowany w komunikacie.

"Rozbudowujemy biurowiec, wprowadzamy nowe produkty do oferty. To zagwarantuje nam dalszy dynamiczny wzrost skali działalności w kolejnych okresach. Generalnie, idziemy mocno do przodu i jestem przekonany, że najlepsze dopiero przed nami. [...] Zakładamy tym roku oraz w kolejnych latach wzrost przychodów w tempie co najmniej 10% rocznie. Oznacza to, że w całym 2019 roku powinny przekroczyć 1 mld zł obrotów" - podsumował prezes.