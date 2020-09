Dworczyk: Chcielibyśmy, żeby nowy rząd został powołany w połowie tygodnia

"Chcielibyśmy, aby nowy rząd już po rekonstrukcji został powołany w połowie tego tygodnia, ale musimy pamiętać, że jest szereg zmiennych, bo polityka jest taką dziedziną życia niezmiernie dynamiczną, więc nie wykluczałbym też, że może dojść do drobnych przesunięć" - powiedział Dworczyk w wywiadzie dla RMF FM.

Zaznaczył, że to jest też uzależnione od kalendarza premiera i prezydenta. "Pan premier jest w Brukseli w czwartek i w piątek" - dodał.

Pytany czy rząd ma zamiar doprowadzić do odebrania szpitali powiatom, powiedział: "W przestrzeni medialnej pojawiały się takie informacje, że szpitale miałyby zmienić swoje podporządkowanie, tzn. miałaby nastąpić zmiana organu prowadzącego, ale w tej sprawie - według mojej wiedzy - ostatecznych decyzji i rozstrzygnięć jeszcze nie ma".

"Nie mamy dopracowanej agendy projektów ustaw, które będziemy jeszcze tą jesienią i zima procedowali. Jeśli zakończy się ten proces ustaleń koalicyjnych, to zapewne cała lista tych ustaw i rozwiązań, które chcemy zaproponować, zostanie przedstawiona" - podkreślił.

Odnosząc się do pytania o gotową ustawę o plany dekoncentracji mediów, zaznaczył: "W perspektywie najbliższych tygodni przedstawimy pełen spis projektów ustaw i tych dziedzin życia, które chcielibyśmy w najbliższych miesiącach zreformować i wtedy będziemy mogli rozmawiać o szczegółach".

Odnosząc się do planowanych redukcji stanowisk w rządzie, Dworczyk przyznał, że ustawa COViD-owa, a potem uchwała Rady Ministrów zobowiązały go jako szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do przedstawienia projektu o likwidacji etatów w związku z sytuacją gospodarczą kraju".