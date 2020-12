Dworczyk: Jeżeli producent dotrzyma terminu, szczepienia rozpoczną się w grudniu

"Jeżeli producent dotrzyma deklaracji, to szczepienia grupy 0 będą mogły rozpocząć się jeszcze w grudniu tego roku. Podkreślam: jest to uzależnione od terminu dostarczenia szczepionki do Polski, ale jeżeli producent wywiąże się z tej deklaracji, rozpoczniemy ten proces szczepienia jeszcze w tym roku" - powiedział Dworczyk podczas konferencji prasowej.