Dworczyk: Mamy zgłoszenia 8319 zespołów, co da ok. 3,4 mln szczepień miesięcznie

Warszawa, 12.12.2020 (ISBnews/ ISBzdrowie.pl) - Do realizacji Narodowego Programu Szczepień w całej Polsce zgłosiło się 8 319 zespołów. Zarejestrowane podmioty i punkty medyczne pozwolą osiągnąć zdolność operacyjną na poziomie ok. 3,4 mln szczepień miesięcznie, poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Michał Dworczyk. O północy minął termin zgłoszeń podmiotów leczniczych do Programu.