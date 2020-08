Dziś dla kursu złotego najważniejsze są dobre nastroje globalne

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że indeks S&P500 jest blisko historycznego maksimum, więc naturalnie znajdują się inwestorzy nastawieni na realizację zysków. Tym bardziej, że sygnałów przewartościowania światowego rynku akcji jest mnóstwo. Poziomy chciwości opisywane przez różnego rodzaju wskaźniki są na maksymalnych poziomach. Wskaźnik używany przez Warrena Buffetta, będący stosunkiem całkowitej kapitalizacji wszystkich amerykańskich akcji do PKB USA, przebił 30-miesięczny szczyt i jednoznacznie potwierdza gigantyczne ryzyko inwestowania na rynkach akcji.

Tymczasem w ostatnich tygodniach inwestorzy odwrócili się od dolara. Ich pozycje wspierające główne waluty przeciwko USD rosną od 4 miesięcy. Ewentualne odwrócenie tego trendu może być dotkliwe dla walut rynków wschodzących, w tym dla PLN. Nastrój konsumentów w kraju, pomimo powrotu gospodarki do względnie normalnego trybu, pozostaje nadal na niskich poziomach. Obrazujący to indeks IPSOS osiągnął w ostatnim okresie wartość 41,42, notując istotny skok, jednak do poziomu 47,19 z lutego nadal sporo brakuje. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach indeks ten regularnie notował wartości zbliżone lub przekraczające 50.