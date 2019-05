Dziś dla rynku walutowego najważniejsze będzie wystąpienie szefa Fed

Przez większość bieżącego tygodnia rynki finansowe, w tym walutowy, żyły poniedziałkowym wpisem Donalda Trumpa na Twitterze na temat nałożenia ceł na towary sprowadzane z Chin. Siła uderzenia była zwiększona poprzez panujące na rynku przekonanie, iż kwestia umów handlowych zbliża się ku pomyślnemu końcowi, a jutrzejsze spotkanie w Waszyngtonie delegacji chińskiej z urzędnikami amerykańskimi przebiegnie w niekonfliktowej atmosferze. I choć wczoraj pojawiło się ,,światełko w tunelu" i nadzieje, że kryzys zostanie zażegnany, dziś temat wraca, gdyż w nocy polskiego czasu Donald Trump przemawiając na Florydzie stwierdził, że to ,,Chiny zerwały umowę i będą musiały za to zapłacić". Jest to niejako potwierdzenie, że perspektywa podpisania spełniającej oczekiwania inwestorów umowy jest w dalszym ciągu bardzo odległa, co niepokoi rynki finansowe.