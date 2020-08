Dzisiejsze dane makro z zagranicy mogą wspierać złotego

Z jednej strony będą to lipcowe indeksy PMI, a także amerykańskie ISM, dla sektora usług. Powinny one w przeważającym stopniu pokazać znaczącą poprawę sytuacji w tymże segmencie światowej gospodarki, czego najlepszym przykładem jest prognozowany wzrost indeksu PMI dla usług w strefie euro do 55,1 pkt z 48,3 pkt. w czerwcu. To zaś ma szanse wesprzeć złotego w przedpołudniowej części notowań.