E.Leclerc Polska zwiększy ofertę 'eko' marek własnych w 2019 i 2020 r.

E.Leclerc Polska przyjął "Księgę zobowiązań marek własnych dla zrównoważonego rozwoju", która zawiera założenia co do rozwoju private labels spółki, m.in. poprzez promowanie ekologicznych artykułów spożywczych, ekologicznych środków chemicznych i produktów oznaczonych jako "Produkt polski". Do końca 2020 r. ich liczba ma się zwiększyć odpowiednio do 250, 30 i 79.