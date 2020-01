EBI: 73% Polaków chce korzystać z transportu publicznego w zw. ze zmianą klimatu

"Ogólnie rzecz biorąc, Polacy są gotowi wprowadzić zmiany związane ze stylem życia, które mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu, jednak jeśli chodzi o aktywność społeczną, opinie respondentów są podzielone" - czytamy w komunikacie.

Żywność. 96% Polaków zamierza kupować produkty lokalne lub sezonowe. To ponad dwa razy więcej, niż wynosi wskaźnik liczby osób, które już teraz podejmują takie działania (40%). Ponadto 80% badanych chce ograniczyć spożycie czerwonego mięsa. Taką deklarację częściej składają kobiety niż mężczyźni: 74% mężczyzn wyraża gotowość zmiany nawyków żywieniowych, a w przypadku kobiet wskaźnik ten ma wartość 85%.

Transport. 85% Polaków ma zamiar częściej pokonywać codzienne trasy pieszo lub na rowerze. To więcej niż średnia europejska, która wynosi 76%. W Polsce 73% ankietowanych zamierza korzystać z transportu publicznego zamiast samochodu. W pozostałych krajach europejskich współczynnik ten osiąga poziom 64%. Obecnie 33% ankietowanych obywateli Polski regularnie korzysta z transportu publicznego.

Marki i przedsiębiorstwa. 51% Polaków jest gotowych wziąć udział w demonstracjach związanych ze zmianami klimatu, a 49% nie ma takiego zamiaru. Jedynie 67% ankietowanych byłoby skłonnych przyłączyć się do bojkotu przedsiębiorstw lub marek, które przyczyniają się w dużym stopniu do globalnego ocieplenia. W skali kontynentu wskaźnik ten ma wartość 76%. Warto jednak dodać, że 41% Polaków wskazało chęć zainwestowania oszczędności w zielone fundusze, wskazano.

Gotowość do podjęcia w 2020 roku działań związanych z powstrzymaniem zmian klimatu można zaobserwować na całym świecie. Mieszkańcy różnych regionów są zgodni w kwestii ograniczenia zużycia plastiku: 81% Amerykanów, 93% obywateli Unii Europejskiej i 98% Chińczyków zamierza kupować mniej produktów z tworzyw sztucznych. Jednak jeśli chodzi o zużycie energii w gospodarstwach domowych, nie można zauważyć jednolitych trendów: ponad 94% ankietowanych obywateli Chin chce skorzystać z usług dostawców zielonej energii, ale w Europie i w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten kształtuje się na poziomie odpowiednio 70% i 64%. Podobnie jest w kwestii inwestowania w zielone fundusze: taki krok zamierza wykonać w 2020 roku ponad 86% ankietowanych Chińczyków, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie - odpowiednio 56% i 52%, podkreślono.

"Jestem podekscytowana faktem, że obywatele Unii Europejskiej tak bardzo angażują się w działania związane z powstrzymaniem zmian klimatu. Są one elementem trendów społecznych i ekonomicznych, dzięki którym możemy próbować przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom. Europejski Bank Inwestycyjny będzie zdecydowanie wspierać inicjatywy obywateli na rzecz bezpiecznej przyszłości. Cieszymy się, że tak wiele osób pragnie coś zrobić na rzecz klimatu i że staje się to dla nich częścią codziennego życia. Sukces odniesiemy jedynie wówczas, gdy będziemy wspólnie dążyć do jego osiągnięcia" - podsumowała wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska Emma Navarro, cytowana w materiale.