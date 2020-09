EBI udzieli BNP Paribas BP 71,2 mln zł gwarancji na projekty efektywności energ.

"W kontekście działań na rzecz klimatu wiele można zyskać dzięki efektywności energetycznej. Inwestowanie w projekty dotyczące zmian klimatycznych nie sprowadza się wyłącznie do wytwarzania energii czy e-mobilności. Niezbędny jest także ogromny wysiłek, by lepiej zarządzać energią, którą zużywamy, i lepiej ją wykorzystywać. Zgodnie ze zobowiązaniem EBI do podniesienia udziału naszego finansowania w projektach związanych ze zmianami klimatycznymi do 50% do 2025 r., z pełnym zaangażowaniem wspieramy ten projekt we współpracy z naszym wieloletnim partnerem BNP Paribas Bank Polska, ponieważ da on polskim właścicielom domów i gospodarstw rolnych szansę na zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko oraz pozwoli zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.