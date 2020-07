Ebury: Duży napływ danych może w tym tygodniu zwiększyć zmienność na rynkach

W minionym tygodniu, podobnie jak w poprzednich, dobre dane z globalnej gospodarki kontrastowały z pogarszającymi się wieściami z frontu walki z pandemią, docierającymi do nas zwłaszcza z USA. Wśród walut emerging markets trudno mówić o wspólnym trendzie. Waluty G10 w większości kończyły tydzień w niewielkiej odległości od poziomów na jakich go rozpoczęły. Wszystkie, poza dolarem kanadyjskim, umocniły się jednak w parze z USD. Wygląda na to, że pogorszenie sytuacji w kontekście pandemii w USA zaczyna negatywnie przekładać się na zachowanie amerykańskiej waluty.