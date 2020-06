Ebury: Spotkanie RPP tym razem najpewniej przejdzie bez echa

Miniony tydzień przypominał lustrzane odbicie poprzedniego. Akcje doświadczyły wyprzedaży, zyskiwały natomiast obligacje i inne aktywa uznawane za bezpieczne. Co ciekawe, bardziej ryzykowne obligacje krajów peryferyjnych strefy euro zakończyły tydzień na niemal niezmienionym poziomie pomimo wzrostu awersji do ryzyka rynku. Zdaje się to sugerować, że obecna polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego działa. Euro w zeszłym tygodniu również nie doświadczyło silniejszej wyprzedaży i radziło sobie dość dobrze w relacji do innych głównych walut.