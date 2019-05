Echo Investment miało 31,83 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

"Echo Investment cieszy się bardzo stabilną sytuacją finansową i niskim współczynnikiem zadłużenia aktywów netto, który na 31 marca 2019 r. wyniósł 25%. Systematycznie rośnie wartość aktywów w budowie. Przez pierwszy kwartał wartość projektów mieszkaniowych i komercyjnych w budowie wzrosła o 13%, co jest zgodne z naszą strategią rentownego wzrostu. Cieszymy się również z zaufania instytucji finansowych, które od początku roku udzieliły kredytów inwestycyjnych na budowę dwóch projektów biurowych, a także zainwestowały w nasze obligacje o wartości 100 mln zł. Grupa utrzymuje wysoki stan gotówki - 471 mln zł na koniec pierwszego kwartału. Sukcesywnie poprawiamy również strukturę naszego długu, by nasze przepływy finansowe były silne i stabilne w długim okresie" - napisał prezes Nicklas Lindberg w liście załączonym do raportu.