Echo Investment oczekuje zwiększenia sprzedaży mieszkań r/r w 2021 r.

"Będziemy też pracować, by obniżyć koszty budowy" - dodał.

"Będziemy rosnąć, zarówno jeśli chodzi o wolumen, jak i o zysk. Będą trudniejsze kwartały, ale my nadal będziemy mieli atrakcyjne marże, dla naszych akcjonariuszy" - powiedział.

Od początku bieżącego roku do końca września deweloper sprzedał 1 103 mieszkania, co sprawia, że "roczny cel sprzedaży ok. 1 650 mieszkań jest w zasięgu ręki", podała wcześniej spółka w komunikacie. W samym III kw. sprzedaż objęła 450 lokali (+53% r/r).