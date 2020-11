Echo miało 36,2 mln zł zysku netto, 73,76 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"Trzeci i czwarty kwartał to tradycyjnie najbardziej intensywny czas dla działu mieszkaniowego. Od początku roku do końca września Echo Investment ukończyło budowę sześciu projektów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Deweloper sprzedał 1 103 mieszkania, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku, co sprawia, że roczny cel sprzedaży ok. 1650 mieszkań jest w zasięgu ręki" - czytamy dalej.