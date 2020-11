Ekopol Górnośląski Holding rozważa wejście w projekty OZE

"Inwestycja w farmy fotowoltaiczne to inwestycja w przyszłość. To sposób na dochód pasywny, który nie jest zależny od niepewnej sytuacji gospodarczej i może osiągać kilkunastoprocentową stopę zwrotu z inwestycji, co jest szczególnie ważne obecnie, gdy stopy zwrotu z lokat bankowych czy obligacji zazwyczaj wahają się w pobliżu zera" - powiedział prezes Andrzej Piecuch, cytowany w komunikacie.