Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

Zgodnie z prognozami ekspertów EKF, wzrost PKB w tym roku osiągnie średni poziom 4,25%, a w kolejnym roku 3,33%, z kolei w 2021 r. spadnie do 2,95% i do 3,15% w 2022 r. Średnioroczna stopa inflacji (CPI) ma wynieść w tym roku 2,32%, w przyszłym 2,95%, natomiast w kolejnych dwóch latach ma wynieść odpowiednio: 2,55% i 2,44%.

"Eksperci EKF, podobnie jak autorzy Programu konwergencji, prognozują, że konsumpcja pozostanie najbardziej istotnym czynnikiem wzrostu PKB. Będzie bazowała na niskim (3,4-3,6%) bezrobociu, optymistycznych nastrojach konsumentów wspomaganych przez rosnące transfery socjalne oraz szybko rosnące płace (w tempie 6,5% rocznie). Większość ekonomistów jest jednak zgodna, że nie należy spodziewać się tempa wzrostu konsumpcji na obecnym poziomie w ciągu następnych lat (ponad 4% rocznie) i, że od roku 2021 tempo to zmniejszy się do około 3%. Lekkiemu wyhamowaniu ulegnie również wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń" - czytamy w raporcie.

Eksperci EKF prognozują, że popyt krajowy w tym roku średnio wzrośnie o 4,26%, w przyszłym roku dynamika ta spowolni do 3,72%, w 2021 roku - do 3%, a w kolejnym lekko przyspieszy - do 3,09%.