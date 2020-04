Eksport Mlekovity wzrósł o 30% r/r do 400 mln zł w I kw. 2020 r.

"Dzięki Mlekovicie, Polska znana jest na całym świecie. Cieszy nas, że nasz kraj i nasi rodacy mogą być z nas dumni, to wiele lat ciężkiej pracy doprowadziło do tak imponującego osiągnięcia. Nie jest przypadkiem, że co miesiąc np. na rynek algierski dostarczamy 5 tysięcy ton mleka w proszku - algierski rząd docenia nie tylko jakość naszych produktów, ale i profesjonalizm prowadzonego przez nas biznesu. To poprzez rozwój na światowych rynkach rośnie siła i rozpoznawalność marki Mlekovita, co w obecnej sytuacji rynkowej szczególnie przekłada się na utrzymanie miejsc pracy oraz możliwość odbioru mleka od polskich rolników" - powiedział prezes Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński, cytowany w komunikacie.