Electrum zbuduje dla R.Power 28 parków fotowoltaicznych o łącznej mocy 27 MWp

"Ta realizacja to krok w stronę budowania wielowymiarowej stabilności energetycznej opartej o źródła odnawialne. W ramach innowacji, w projektowanych instalacjach naziemnych wykorzystujemy moduły dwustronne, które mają przyczynić się do większego uzysku energii z instalacji. Cieszymy się, że wspólnie z R.Power przyczyniamy się do zwiększenia energii z OZE w polskim miksie energetycznym" - powiedział project manager w Electrum Piotr Sokołowski, cytowany w komunikacie.