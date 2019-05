Elektrobudowa miała 71,75 mln zł straty netto, 87,14 mln zł straty EBIT w 2018

"Rok 2018 był bardzo trudny dla spółek z branży, w której działa Elektrobudowa. W ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z rosnącymi kosztami zatrudnienia oraz rosnącymi cenami materiałów i usług podwykonawców, co z kolei przekładało się na malejące marże. W tym trudnym otoczeniu rynkowym grupa kapitałowa Elektrobudowa zanotowała 763 mln zł przychodów oraz stratę netto, której główną przyczyną była konieczność korekty przychodów ze sprzedaży na kontrakcie 'budowa instalacji Metatezy' dla PKN Orlen. Należy przy tym podkreślić, że jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym. Na początku kwietnia br. roku na obiekcie pozytywnie zakończył się rozruch technologiczny, a w dn. 30 kwietnia podpisany został protokół przyjęcia instalacji do eksploatacji. Zakończenie budowy instalacji Metatezy otwiera drogę do końcowego rozliczenia kontraktu. Należy też podkreślić, że w realizacji projektu Elektrobudowa wykazała się pełnym profesjonalizm i utrzymała bardzo wysokie standardy jakości świadczonych usług" - skomentował

prezes Roman Przybył, cytowany w komunikacie.