Elektrobudowa: PKN Orlen zażądał wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych

"Bank Handlowy poinformował również, iż w przypadku, gdy przedstawione żądania zostaną przez Bank Handlowy uznane za zgodne z warunkami gwarancji, to bank będzie zobowiązany do realizacji powyższych płatności najpóźniej w dniu 21 czerwca 2019 r., w konsekwencji czego bank wskazał na konieczność zarezerwowania przez spółkę w powyższej dacie środków we wskazanych kwotach. Gwarancje, o których mowa powyżej, mają charakter regresowy i tym samym w przypadku braku udostępnienia powyższych kwot we wskazanym przez bank terminie środki te będą miały charakter zobowiązań wymagalnych" - czytamy w komunikacie.