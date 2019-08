Elektrobudowa prowadzi rozmowy z inwestorami branżowymi ws. emisji akcji serii F

"Nową emisję serii F kierujemy zarówno do szeroko rozumianych zewnętrznych inwestorów strategicznych jak i do obecnych akcjonariuszy. Zarząd spółki prowadzi już rozmowy z wyselekcjonowanymi branżowymi inwestorami strategicznymi, o czym informowaliśmy rynek. Emisja akcji serii F oraz równolegle prowadzona emisja akcji serii E pozwolą spółce zwiększyć niezbędny kapitał obrotowy i poprawić płynność" - powiedział Podgórski, cytowany w komunikacie.

Równolegle z planowaną emisją akcji serii F Elektrobudowa prowadzi prace związane z realizacją uchwały walnego zgromadzenia z 13 czerwca br., dotyczącej emisji akcji serii E do 20% kapitału zakładowego . Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych, wskazanych przez zarząd, inwestorów. Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa w objęciu akcji mają inwestorzy, którzy posiadali co najmniej 0,5% głosów w spółce na 31 lipca 2019 r.

"Prowadzimy wielotorowe działania. Obok emisji akcji koncentrujemy się m.in. na rozmowach z instytucjami finansującymi: bankami oraz ubezpieczycielami. Wydłużyliśmy do 17 września br. umowę standstill. Do końca sierpnia określimy ramy długoterminowego finansowania spółki. Wypracowanie docelowej, długofalowej struktury finansowania pozwoli Elektrobudowie pozyskać m.in. dostęp do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych niezbędnych do realizacji kontraktów oraz kredytów obrotowych" - wskazał prezes.