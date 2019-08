Elektrobudowa przyjęła ramowy plan finansowania spółki

"W ramach procesu restrukturyzacji finansowej, spółka dokonała oceny zapotrzebowania na finansowanie niezbędne dla jej dalszego funkcjonowania i osiągnięcia założonych celów w zakresie reorganizacji prowadzącej do trwałego odzyskania rentowności . Intencją emitenta jest pozyskanie we wrześniu 2019 r.:

- przeprowadzenie emisji akcji serii E skierowanej (głównie) do dotychczasowych akcjonariuszy spółki, która w założeniu miałaby przynieść ok. 8-10 mln zł finansowania,

- Implementacja planu działań oszczędnościowych, głównie w zakresie: optymalizacji kosztów stałych (w obszarach kontraktów, produkcji, HR, obsługi prawnej oraz IT) oraz wyprzedaży zbędnych zapasów. W perspektywie do 2021 roku działania te, w ocenie spółki, pozwolą na obniżenie bazy kosztowej spółki o łącznie ok. 27,7 mln zł; wpływ na przepływy pieniężne szacowany jest na ok. (+) 16,1 mln zł w 2019 roku oraz łącznie ok. (+) 17 mln zł w perspektywie do 2021 roku.