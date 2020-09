Elektrotim zakłada realizację 2,4 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r.

"Spółka planowała wydać 2,4 mln zł na inwestycje w 2020 r., a wydała do tej pory 774 tys. zł. Jeżeli nic się nie wydarzy szczególnego a prognoza będzie realizowana, to wydatki capex też zostaną zrealizowane. Jeżeli będzie potrzeba oszczędności to postaramy się kupić tylko to, co naprawdę niezbędne i skupimy się na zaoszczędzeniu gotówki" - powiedział Bober podczas telekonferencji.