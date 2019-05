Elemental chce zakończyć optymalizację w II kw. i powrócić do konsolidacji rynku

"Nasza strategia jest niezmiennie oparta na wspinaniu się w górę łańcucha dostaw przez coraz głębsze przetwarzanie odpadów metalowych. Jak tylko zakończymy zasadniczą fazę optymalizacji działalności operacyjnej, co powinno nastąpić w II kwartale 2019 r., zamierzamy powrócić do konsolidacji rynku. Tym razem zmierzymy się prawdopodobnie z akwizycjami poza rynkiem europejskim. Chcemy doprowadzić do tego, aby Elemental Holding w zajmowanych obecnie segmentach w dłuższej perspektywie był jednym z globalnych liderów. Zarówno pod kątem wolumenów, jak i zaawansowania technologicznego" - powiedział Jarski, cytowany w komunikacie.