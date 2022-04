Elon Musk pozwany za ukrywanie akcji Twittera. Mógł zarobić na tym 156 mln dolarów

Nie milkną echa głośnej inwestycji miliardera Elona Muska w akcje Twittera. Przypomnijmy, że 4 kwietnia poinformował on o zakupie ponad 9 proc. udziałów . W ten sposób stał się największym udziałowcem w spółce . Ten zaskakujący ruch Muska wywołał od razu duże poruszenie na giełdzie. Notowania akcji Twittera na początku ubiegłego tygodnia wystrzeliły z niecałych 40 do blisko 55 dolarów .

Elon Musk ukrywał informacje o akcjach

"Musk potrzebował kilku tygodni, aby ujawnić swoje udziały, naruszając prawo federalne , wymagające ujawnienia zakupu akcji w ciągu 10 dni" - donosi brytyjski dziennik "The Guardian".

Wiadomo już, że Elon Musk kupił akcje Twittera 14 marca. O tym fakcie powinien poinformować specjalne organy nadzorcze i opinię publiczną do 24 marca. Zrobił to dopiero 11 dni później .

Na tę sytuację poskarżył się jeden z akcjonariuszy Twittera i pozwał Elona Muska za nieujawnienie informacji o zakupie znacznych udziałów w firmie. Twierdzi, że sam Musk mógł dzięki temu nabyć dodatkowe akcje po zaniżonej cenie. Eksperci szacują, że to opóźnienie mogło przynieść miliarderowi 156 milionów dolarów dodatkowego zysku .

Akcje Twittera. Inwestor chce odszkodowania

"Pozew, złożony we wtorek w sądzie federalnym w Nowym Jorku, ma na celu uzyskanie statusu pozwu zbiorowego w imieniu inwestorów, którzy sprzedali akcje Twittera w tym czasie i nie mogli osiągnąć zysków, które pojawiłyby się, gdyby Musk ujawnił swoje udziały wcześniej" - pisze "The Guardian".

Inwestor pozywający Elona Muska przyznał, że sprzedał 35 akcji Twittera po około 39 dolarów za sztukę. Gdyby już wtedy było wiadomo o wejściu do spółki bogacza, te same akcje mogłyby być warte znacznie więcej, co pokazała późniejsza reakcja giełdy.