Emilewicz: Proponujemy utworzenie Funduszu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych

W ramach społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółka powołana przez gminę bądź też we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) bądź też przez sam KZN, będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 35% wartości inwestycji na realizację przedsięwzięcia.

Mieszkania zbudowane w ten sposób mają być o ok. 30% tańsze niż oferowane na rynku deweloperskim.

Ponadto w ramach wsparcia budownictwa komunalnego planowane są także zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego (gminy będą mogły uzyskać wsparcie do 50% wartości tej inwestycji i do 60% w przypadku budynków zabytkowych).

Przewidziano także wsparcie tych osób, które utraciły pracę, albo odczuwają spadek dochodów. Będą one mogły otrzymać wsparcie do czynszu - nawet do 70% , nie więcej niż 1,5 tys. zł. Wsparcie będzie udzielane przez ośrodki pomocy społecznej. Świadczenie będzie można otrzymywać przez 6 miesięcy.