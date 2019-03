Enea Operator zainteresowała 990 mln zł w bezpieczeństwo energetyczne w 2018 r.

"Konsekwentnie inwestujemy w poprawę bezpieczeństwa energetycznego i rozwój regionu, dla którego dostarczamy energię elektryczną. Wdrażamy w naszej działalności rozwiązania nowatorskie i innowacyjne. Wykorzystujemy do tego również dostępne środki finansowe z funduszy unijnych, NCBiR, a także NFOŚ" - powiedział prezes Enei Operator Andrzej Kojro, cytowany w komunikacie.

"W 2018 r. realizowaliśmy około 34 tys. zadań inwestycyjnych różnego rodzaju i na każdym poziomie napięć. W tym roku będzie podobnie. To pokazuje skalę prowadzonych przez nas projektów i intensywność działań, którą cały czas utrzymujemy na niezmiennie wysokim poziomie" - powiedział Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

Celem wszystkich inwestycji realizowanych przez Eneę Operator jest przede wszystkim poprawa warunków zasilania oraz jakości dostarczanej energii elektrycznej. Dzięki modernizacji i rozbudowie infrastruktury, spółka wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne obsługiwanych województw oraz zapewnia moc dla nowych inwestorów. Inwestycje w smart grid to głównie automatyzacja sieci energetycznej mająca znaczący wpływ na skracanie i ograniczanie przerw w dostawach energii elektrycznej, wyjaśniono.

"Realizujemy inwestycje związane z przyłączaniem klientów do sieci oraz poprawą niezawodności dostaw. Ich efekty są bardzo wymierne. W ubiegłym roku wskaźniki czasów przerw, SAIDI i SAIFI, były najniższe w historii spółki. Poprzez nasycenie infrastruktury w elementy tzw. smart grid-u przygotowujemy naszą sieć również do zmiany jej charakteru - z tej nastawionej tylko na dystrybucję energii do odbiorców na nowoczesną, uwzględniającą znaczny rozwój generacji rozproszonej, czy też lokalne inicjatywy w postaci klastrów i spółdzielni energetycznych" - dodał Szymankiewicz.