Enefit optymistycznie patrzy na perspektywę 2020 r. na polskim rynku

"Nie mamy celu wolumenowego czy dotyczącego procentowego udziału w rynku. Sukcesywnie rośniemy, a dynamika sprzedaży jest już większa niż w ubiegłym roku. Mamy większą sprzedaż gazu niż pierwotnie zakładaliśmy. Zależy nam na tym, żeby konsekwentnie posuwać się do przodu, ale niekoniecznie muszą to być wielkie dynamiczne wzrosty " - wskazał dyrektor.

"Nieznacznie wzrasta zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach domowych, ale my nie mamy tego typu klientów. Natomiast spada zapotrzebowanie klientów biznesowych w sektorach objętych restrykcjami - np. z branży hotelarskiej czy gastronomicznej. Dla nas oznacza to konieczność upłynnienia energii, która do tej pory była przez nich zamawiana. Dodatkowo, ceny energii są teraz niższe, więc to generuje pewną stratę w obecnym okresie. Jednocześnie staramy się jednak przygotować optymalne rozwiązania dla klientów, którzy potrzebują energii elektrycznej, mimo że są w jakiś sposób dotknięci stanem pandemii. Wpływ koronawirusa na działalność na rynku energii określiłbym jako pośredni, a nie bezpośredni" - powiedział Kowalski.