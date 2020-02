Energa Operator przyłączyła 18 tys. mikroinstalacji w 2019 r.

Niezwykle dynamiczny przyrost nowych mikroźródeł w 2019 r. to początek procesu transformacji rynku energii. Dla dystrybutorów oznacza to konieczność jak najszybszego dostosowania sieci do dwukierunkowego przepływu energii. Przystosowanie infrastruktury do potrzeb OZE to jeden z priorytetów inwestycyjnych Energi Operatora. Firma poszukuje rozwiązań innowacyjnych, m.in. w ramach międzynarodowych projektów, takich jak Upgrid czy niedawno zainicjowany projekt EUniversal, podkreślono w materiale.