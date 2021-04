Energa podała wyniki. Prawie 400 mln zł straty

Większość pozycji wynikowych oraz wolumenów za czwarty kwartał była wyższa w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku, wskazując na szybką odbudowę pozycji grupy w trakcie pandemii COVID-19. Poprawę widać przede wszystkim w danych operacyjnych wszystkich linii biznesowych. Spółki Energi w ostatnim kwartale 2020 roku w porównaniu do kwartału wcześniejszego wyprodukowały 25% więcej, przesłały 4% więcej i sprzedały 6% więcej energii elektrycznej. Z kwartału na kwartał grupa osiągnęła też zdecydowanie wyższy zysk netto, wynoszący 238 mln zł, czyli o 180% wyższy, niż w trzecim kwartale (wówczas 85 mln zł). Podobnie rzecz się ma z przychodami (wyższe o 11%) czy wynikiem z działalności operacyjnej EBIT (poprawa o 55%), zaznaczono również.

Pomimo trudnego otoczenia, w całym 2020 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości ok. 2,04 mld zł, czyli na poziomie 2019 roku. Grupa poprawiła też o 45% r/r wynik EBIT, a EBITDA kluczowej linii biznesowej Dystrybucja w 2020 roku wzrosła o 142 mln zł, czyli blisko 9% w stosunku do roku wcześniejszego. Wpływ pandemii COVID-19 na całoroczny wynik EBITDA grupy oszacowany został na ok. 66 mln zł, wynika z materiału.