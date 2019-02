Energa zakończyła modernizację elektrowni wodnej na Drawie w Borowie

Prace modernizacyjne rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i - zgodnie z harmonogramem - zakończyły w październiku. Pod koniec stycznia br. spółka Energa Wytwarzanie odebrała pozwolenie wodnoprawne, dzięki któremu elektrownia mogła zostać oddana do użytku, przypomniano.

Po oddaniu do eksploatacji, nowo zamontowana turbina przejmie średni roczny przepływ jako turbina wiodąca. Natomiast dotychczas eksploatowane hydrozespoły, będą trzymane w rezerwie wytwórczej na szczytowe przepływy.

Koszt modernizacji elektrowni w Borowie wyniósł ok. 6 mln zł. Inwestycję zrealizowano częściowo ze środków własnych linii biznesowej Wytwarzania (ok. 3,3 mln zł), a w pozostałej części z uzyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ("Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł") - ok. 2,7 mln zł. Generalnym wykonawcą modernizacji było gdańskie przedsiębiorstwo - Gajek Engineering.