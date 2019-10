Energa zbuduje pierwszą instalację fotowoltaiczną na wodzie

"Aktualnie prowadzonych jest w Polsce wiele inwestycji w lądowe farmy fotowoltaiczne. Jednakże, zapoczątkowane przez nas zagospodarowanie zbiorników wodnych otwiera nowe możliwości na zwiększenie produkcji energii odnawialnej w miksie energetycznym. Grupa Energa po raz kolejny wytycza nowy trend w krajowej energetyce. Złożeniem wniosku do NFOŚiGW rozpoczęliśmy pierwszy etap wdrażania innowacyjnej instalacji PV na wodzie. W sierpniu ubiegłego roku zapowiadaliśmy, że jeśli wyniki pilotażu będą satysfakcjonujące, to przystąpimy do realizacji tego projektu na większą skalę. I teraz dotrzymujemy słowa. To już kolejna innowacja w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, której jesteśmy pionierami na skalę krajową" - powiedział prezes Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.