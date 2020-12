Energa zrealizowała farmę PV o mocy 1,25 MW dla Młynów Szczepanki

"Na instalację składa się blisko 4 tys. paneli obsługiwanych przez 10 inwerterów. Roczna produkcja farmy szacowana jest na ok. 1,3 GWh" - czytamy w komunikacie.

"Wypracowana została koncepcja zmiany lokalnej infrastruktury w taki sposób, aby umożliwić wprowadzenie mocy z obu źródeł odnawialnych do stacji transformatorowej, z której zasilony jest zakład. Wcześniej przeprowadzono też analizę profilów mocy tych elektrowni, dzięki czemu uzyskano tzw. płaską charakterystykę mocową produkcji z OZE. Oznacza to, że oba źródła uzupełniają się, zapewniając inwestorowi stałą generację energii, co stanowiło dodatkowy argument przemawiający za rozbudową posiadanego już potencjału OZE o fotowoltaikę" - czytamy dalej.