Erbud: Sektor budowlany jest dość odporny na kryzys związany z pandemią

"Sektor budowlany może być jednym z bardziej odpornych na kryzys, jeżeli spółki zachowają procedury bezpieczeństwa i pracownicy będą zdrowi. Na razie wszystko na to wskazuje, bo w obecnej sytuacji funkcjonujemy już czwarty tydzień i można powiedzieć, że w pełni dostosowaliśmy się do nowych okoliczności" - powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews.

"Z zamawiającymi publicznymi jest absolutna współpraca i gotowość do negocjacji terminów; widzą, że to leży we wspólnym interesie i trudno tego nie doceniać. Ale tu jako branża musimy zaapelować do państwowych spółek i sektora inwestycyjnego, żeby wprowadzały zamówienia i przetargi na rynek. To pomoże sektorowi budowlanemu i całej gospodarce" - dodał.