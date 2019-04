Esaliens TFI złożyło wniosek o rejestrację w ewidencji PPK

PPK będą powszechnym i dobrowolnym systemem oszczędzania długoterminowego na preferencyjnych warunkach skierowanym do ok. 11,5 mln osób zatrudnionych odprowadzających składki do ZUS. Zgodnie z ustawowym harmonogramem firmy będą przystępowały do PPK etapami. W tym roku są do tego zobowiązane największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób (od 1 lipca br. zostaną one objęte ustawą o PPK). W kolejnych latach dołączą do nich średnie i małe firmy. Według planów, do 2021 r. PPK ma być wdrożone we wszystkich przedsiębiorstwach.